NEKI OZLIJEĐENI / Detalji potjere u Pisarovini: Vozač uočio policiju, skrenuo na poljski put i zabio se u drvo. Našli 17 migranata

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave Zoran Ničeno je na konferenciji za medije iznio još detalja policijske potjere za kombijem u kojem su pronađena 32 migranta. "Sinoć oko tri sata i 10 minuta policajci su dobili informaciju da kombi prevozi migrante po A1 prema Zagrebu. Na jednom dijelu autoceste su ga pokušali zaustaviti, no nije stao. Policajci koji su bili tamo su javili operativno-komunikacijskom centru PU zagrebačke koje je odmah angažirao dvije patrole policije i dvije grupe jedinice specijalne interventne policije. Vozilo je došlo do naplatnih kućica u Lučkom, probilo je rampu i s obzirom na širinu naplatnih policija je procijenila da postoji opasnost za putnike ako ih se zaustavi na tom mjestu pa je s četiri ophodnje, kojima su se kasnije pridružile još dvije, pratile vozilo po Zagrebu kako ne bi došlo do nezgoda na štetu ostalih sudionika u prometu. Vozilo je došlo do Kustošijanske ulice i tu je procijenjeno da je najsigurnije pa je postavljena blokada dva policijska vozila u koje je krijumčar udario i tako se zaustavio", istaknuo je Ničeno. Policija je ustanovila da je vozio 31-godišnji državljan Moldavije, a u vozilu je bio još 31 strani državljanin. Dvoje migranata, jedan maloljetan i jedan punoljetan, lakše su ozlijeđeni. Ničeno ističe da je očevid završen, no kriminalističko istraživanje još traje. Nema informacija o brzini kojom je Moldavac bježao policiji, kao ni detalje o državljanstvima migranata. Otkrio je detalje i druge potjere, one u Pisarovini pa istaknuo da su u tom mjestu u ophodnji bili kolege iz Policijske uprave Jastrebarsko. "Vidjeli su vozilo koje se učinilo sumjnivim, no nisu imali informaciju da su u njemu migranti. Ophodnja je vozila iza njega i nisu ga progonili, no vozač je uočio policiju i naglo skrenuo u poljski put i udario u drvo. Tamo je zatečeno 17 migranata, neki su lakše, a neki teže ozlijeđeni", poručio je Ničeno.