SITUACIJA SE SMIRUJE / Milinović: 'Mi smo Ličani svoj na svome kada je u Gospiću više od pola metra snijega'

Snijeg koji pada na području Like i dalje stvara probleme u opskrbi električnom energijom u raštrkanim naseljima prema Velebitu. Kvarove na dalekovodima pokušava otkloniti Elektrolika, a tamo gdje im to nije pošlo za rukom - pomažu agregati. Iz snijegom zametene Like javila se Nikolina Radić.