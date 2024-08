KOD JABUKE / Britanac pao s kruzera u more: Granica za preživljavanje po ovakvoj temperaturi je 12 sati'

Splitska policija zaprimila je dojavu da je u blizini otoka Jabuke kod Visa oko 4.30 sati s kruzera u more pala osoba. U tijeku je potraga kojom koordinira i rukovodi Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Britanski turist pao je u more s kruzera Royal Caribbean Internationala. Kako se doznaje, riječ je mladom Britancu. U traganje su uključene sve službe na moru, pomorska policija i obalna straža ali i privatne brodice, a preko područja preletava i zrakoplov. Kruzer je trebao danas uploviti u Zadar. "Toplo je more, lijepo je vrijeme, ja mislim da je granica za preživljavanje preko 12 sati u ovoj temperaturi, zavisi u kakvom je psihofizičkom stanju osoba. Sigurno ćemo tragati do navečer pa ćemo vidjeti onda što dalje", kazao je Edo Šarunić, voditelj nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru..