NAKON NESREĆE NA A1 / Božinović o problemu migranata: 'To je prešlo u ruke organiziranog kriminala, tu se vrte veliki novci'

Policija službeno ne potvrđuje da je vozač iz Moldavije zapravo krijumčar koji je prevozio migrante, no prošle ih je godine uhićeno dvostruko više nego godinu ranije - gotovo 1900. Da to postaje sve veći problem potvrđuje i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je izrazio sućut obiteljima poginulih ali i otvoreno poručio: "To je trend na koji mi upozoravamo niz godina - da je pitanje nezakonitih migracija u velikoj mjeri prešlo u ruke kriminala i to organiziranog te kojeg više ne bih tumačio kao popratnu pojavu migrantske krize, nego kao posebnu vrstu organiziranog kriminala oko kojeg se okreću veliki novci."