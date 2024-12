LUKSUZ ILI REALNOST? / Boris Podobnik iz Glasa poduzetnika o preskupom Adventu. 'Cijene prilagođavate bogatima, a ne umirovljenicima'

Gradovi u lampicama, ljudi na ulicama. Krčkaju se kobasica i sarma, pao je umjetni snijeg, pije se vino, a ugrijati vas može samo najmasnije i najsočnije. Debrecinka na zagrebačkom adventu na Fuliranju u prosjeku košta sedam eura, za kuhano vino treba izdvojiti tri i pol, a porcija adventskog klasika od pet osnovnih namirnica u prosjeku stoji pet eura. Krenuo je za ugostitelje najbolji period najboljeg mjeseca u godini. Od četiri do 13 eura stoje kobasice na zagrebačkom adventu. Na splitskom od tri i pol do sedam. Od četiri do devet eura prodaju se u Rijeci, u Osijeku se najjeftinije mogu pronaći za tri eura, a ima i onih od šest i pol.