DIREKTOV IZBORNI SPECIJAL / Benčić, Grmoja i Penava na sučeljavanju kod Damire Gregoret o nasilju i Istanbulskoj konvenciji

Treći mandat HDZ-a ili SDP i takozvana Vlada Nacionalnog spasa. Ni jedne ni druge opcije teško da će biti bez aktera triju političkih stranaka čije lidere sučeljavamo u emisiji RTL-a. Domovinski pokret, Most i Možemo! buduće postizborne suradnje uglavnom uvjetuju ulascima onih drugih, a svima je zajedničko zazivanje promjena. No do njih sami, neće moći. Pod kojim uvjetima su spremni na suradnju s kim, što birači od njih poslije izbora mogu očekivati, i ono najvažnije što nude građanima… U izbornom specijalu RTL-ovog Direkta gostuju Sandra Benčić (Možemo!), Nikola Grmoja (Most) i Ivan Penava (Domovinski pokret).