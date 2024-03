PRESICA NAKON SJEDNICE / Andrej Plenković: 'Budući predsjednik Vlade sigurno neće biti Milanović!

U srijedu popodne je održana sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a. Nakon sjednice medijima se obratio Andrej Plenković. Na pitanje o Zoranu Milanoviću i njegovoj izjavi da će uskoro biti premijer, Plenković je odgovorio da "budući predsjednik Vlade sigurno neće biti on". "Mi ćemo predložiti budućeg mandatara, a to bih, prema ozračju koje vidim u Hrvatskoj, trebao biti ja", naglasio je. Na pitanje o Milanovićevoj izjavi o Kolindi Grabar Kitarović da je obilazila skupove HDZ-a dok je bila predsjednica, rekao je da se toga ne sjeća. "Ja se takvih situacija apsolutno ne sjećam". "Što se tiče izbornog procesa, to moraju odlučiti DIP i Ustavni sud", dodao je.