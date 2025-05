PANKERSKA KAMPANJA / Analitičar o 'borbi' kandidata u Zagrebu: 'Nema pankera u politici, oni su kontra sustava'

'Ja sam punk, a on je establišment'. Mrtva hladna kaže moderna konzervativka Marija Selak Raspudić p Tomislavu Tomaševiću koji je u mladosti bio aktivist i stvarno imao punk bend. To je inspiriralo naše satiričare, kao što je Ja zmaj da je od glave do pete obuku u pankericu. Nas je inspiriralo da se zapitamo može li panker uopće biti političar, a kamo li dio establišmenta. Više pogledajte u prilogu Petra Panjkote.