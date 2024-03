RODNA RAVNOPRAVNOST / Alefa i njezin suprug bave se poljoprivredom više od 20 godina, a u posljednje dvije to pretvaraju u posao

Ulaganje u rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena ne samo da je hitnije nego ikada, nego je i nevjerojatno pametno ulaganje za generiranje gospodarskog rasta, sigurnosti hrane, mogućnosti zarade i boljeg života, osobito u ruralnim područjima gdje živi većina najsiromašnijih na svijetu. Ovo je poruka za Međunarodni dan žena od potpredsjednice IFAD-a Geraldine Mukesima. Jedan od ključnih izazova u postizanju rodne ravnopravnosti do 2030. alarmantan je nedostatak financiranja, s nevjerojatnih 360 milijardi američkih dolara godišnjeg deficita u potrošnji na mjere rodne ravnopravnosti. Geraldine će u petak sudjelovati na zajedničkom RBA događaju s WFP-om i FAO-om u Rimu, Italija. U Malaviju UN-ov Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj ulaže u ruralne žene kako bi im pomogao u rješavanju ove rodne nejednakosti. Alefa Ofesa i njezin suprug Lloyd bave se poljoprivredom više od 20 godina, no u posljednje 2 godine počeli su to pretvarati u posao. Do promjene je došlo kada su Alefa i druge žene u zajednici dobile projektnu potporu i obuku u novim poljoprivrednim praksama koje su im pomogle da se nose s padalinama u regiji.