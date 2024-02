David i Golijat / Ako ste mislili da su silne sankcije Zapada utjecale na Rusiju - krivo ste mislili

Ukrajina gubi teritorij, kako tvrdi ministar obrane, jer 50 posto oružja koje su obećali zapadni partneri ne stiže na vrijeme. I tako već mjesecima, što frustrira Ukrajince posvuda, pa i one koji ratna zbivanja prate iz Zagreba. 'Salonske podrške, slikanje, obećanja, mahanja zastavama, grljenje, pokazivanje emocija - sve to ne pije vodu, kako bismo rekli. Ovo je tvrda situacija, ili ćeš mi dati kamen da bacim na protivnika, ili će on mene kamenom ubiti, slično Davidu i Golijatu', kaže Boris Graljuk iz Ukrajinske zajednice Grada Zagreba.