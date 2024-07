BRZINA SPOROSTI... / Ako razmišljate o putovanju, prije ćete doći avionom do New Yorka, nego HŽ-om do Pule

Lani su vlakovi kasnili čak 112 dana. Put od Zagreba do Splita hrvatskim vlakovima traje nevjerojatnih osam sati, a ako se koji stranac zabuni i u glavnom gradu ukrca na vlak za Istru, stići će za 12 sati. Vlakovi voze sporije nego prije 30 godina