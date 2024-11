POPUSTI / Ako ne kupujete na akciji, počnite: Uz malo traženja, za košaricu istih proizvoda možete uštediti 42 posto

Svaki dan Petra počinje listajući kataloge u potrazi za akcijama. Kupuje strogo prema popisu, a namirnice na sniženju često diktiraju i ono što će kuhati. 'Nisam tip koji vikendom obavi kupovinu i to je to, nego poslije posla vidim što je na akciji pa dobijem ideju što za ručak. Znam kupiti meso pred istekom roka, ali znam da ću to danas napraviti za ručak pa je ok', rekla je Petra. U košaru smo stavili 50 istih proizvoda – od kruha i mlijeka do konzervi i praška. Da smo ih kupili u jednoj trgovini po redovnoj cijeni, ukupan račun bio bi 240 eura. Međutim, iste ove proizvode u raznim trgovinama na akcijama može se kupiti za 143 eura. Čak 42 posto jeftinije. Priča Marka Šiklića.