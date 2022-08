OTVORENO O SVEMU / Veljko Mršić u studiju Net.hr-a: 'U Upravnom odboru HKS-a su ljudi čija se imena ne znaju niti što oni rade. Zašto ne odgovaraju za probleme?!'

Prije nekih malo manje od mjesec dana, onda kad smo svi još sažimali dojmove, navikavali se na šok prouzročen debaklom hrvatske košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama za SP protiv Slovenije i Finske, Veljko Mršić zamolio nas je da mu damo vremena za bilo kakvo komentiranje aktualne situacije. "Teško pitanje, zahtjeva to sve jedan kompleksan odgovor. Nije sve tako jednostavno. Klubovi su na jako niskim granama, budžeti klubova su niski i proizvodnja igrača nije više takva kakva je bila. Došli smo u situaciju da je ona takva kakva je i bez dobrih klubova neće biti dobre reprezentacije", rekao nam je Veljko Mršić... "Ima grešaka dakako i u nama, sigurno da smo ovo morali i mogli bolje odraditi, barem da prođemo u drugi krug, da se ne idemo u dodatne kvalifikacije za kvalifikacije za Euro", dodao je. Veljko Mršić u siječnju ove godine napustio je klupu košarkaške reprezentacije Hrvatske, a umjesto njega na klupu je sjeo Damir Mulaomerović, njegov dotadašnji pomoćnik. Hrvatska se pod vodstvom Veljka Mršića nije uspjela kvalificirati na Olimpijske igre u Parizu. Pali su na domaćem olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Splitu prošlog ljeta. No, isto tako, Veljko Mršić nam je otkrio kako su se mijenjali prvotni planovi i filozofija stvaranja jedne mlade, perspektivne i nove reprezentacije Hrvatske nakon dva poraza, vraćali iskusniji i stariji igrači i onda opet s njima u kadru propustili realizirati svoj cilj. "Sigurno da HKS može bolje, tu nema uopće dileme. Međutim, ti igrači treniraju negdje dok ne dođu na okupljanje, koje traje 3-4 dana, počinje prva utakmica. U klubovima se igrački moraju dizati. Pa, mi smo u Španjolskoj imali više trenera u jednom trenutku nego igrača, imali smo samo Antu Tomića. Onda trebamo stvarno reći OK, idemo napraviti jednu reprezentaciju, mlađu, koju će se gurati i iza koje ćemo stajati. Svih tih 6 utakmica mogli smo iskoristiti da odigramo s jednom reprezentacijom, pa bi imali uigranu reprezentaciju za te sve kvalifikacije. Mi imamo jedan određeni broj kvalitetnih igrača, ali svi oni igraju na pozicijama od 3 do 5. Nije kod nas problem samo playmaker, problem je i pozicija 2, po meni i veći nego na jedinici. Nemojmo očekivati da ćemo dolaskom Simona riješiti sve probleme. Svaka vrhunska momčad počiva na obrani. Sve kreće iz obrane. Mi s ovom reprezentacijom imat ćemo problema prije svega u obrani, a bez toga nema kvalitetnog napada. Međutim, sve kreće iz klubova, njih trebamo dići na jedan viši nivo". Za Dina Rađu, bivšeg predsjednika Stručnog savjeta HKS-a i najvećeg protivnika dovođenja stranca na poziciju jedan u reprezentaciju Hrvatske, Veljko Mršić nam naglašava kako bilo najlakše bilo kazati Dino Rađa je kriv za sve i sad će bez njega sve biti dobro. No, nije... "Nije to istina, ima sam i dobrih i manje dobrih trenutaka u odnosu s Dinom, razmimoilaženja u nekim pogledima na nešto, uglavnom u odnosu prema tom strancu. No, u jednom se slažemo. Taj stranac neće riješiti sve probleme hrvatske košarke. To je pravilo koje nam je davalo mogućnost da budemo bolji. Problem nije stranac. Najvažniji i najveći problem je kvaliteta naših klubova. Ona je na tom nivou na kojem je i ne možemo mi očekivati da izbacujemo vrhunske igrače. Mladi igrači će morati odlaziti razvijati se u klubove vani, sve dok se naši klubovi ne podignu na viši nivo", objašnjava nam Veljko Mršić. Taj Stručni savjet, prema Mršiću, neće i nije mogao riješiti problem slabih klubova, što je prema njemu najveći problem. Jer, ako čitavo vrijeme igrate utakmice u kojima se borite za ostanak, ne možete samo tako doći i odigrati susrete za osvajanje nečeg odjednom, samo tako složiti momčad za nešto osvojiti. To je jedan začarani krug... "Imamo mi i Upravni odbor. Zašto onda Upravni odbor ne odgovara za probleme reprezentacije?! Jer, oni potvrđuju ili ne potvrđuju Stručni savjet, predsjednika Saveza, izbornika, izvješće izbornika itd. Ti su ljudi isto tamo i njihova imena se ne znaju niti što rade. Dino Rađa je bio isturen, bio je veliki igrač, radio je kako je radio. Je li moglo biti bolje, je, ali moglo je možda i biti gore." Pogledajte veliki video intervju Veljka Mršića u studiju Net.hr-a.