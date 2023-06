akcija 'kod95' / Sumnja se da su prodali više od 500 potvrda za vozače: 'Prijavljivali smo da su vozači poštom slali papire...'

U velikoj akciji USKOK-a i policije u nekoliko županija privedeno je 20 osoba zbog izdavanja posebnih uvjerenja profesionalnim vozačima koji nikad nisu bili na predavanjima. U akciji KOD 95 USKOK sumnja da su sređivali potvrde profesionalnim vozačima, udružili se u grupu i tako navodno zaradili više od 85 tisuća eura. Sumnja se da su od početka ove godine nabavili su više od 500 potvrda za vozače kamiona i autobusa. Riječ je o, takozvanoj, potvrdi KOD95 i to je uvjerenje je to koje moraju imati svi profesionalni vozači koji upravljaju vozilima većim od 3,5 tone ili vozači koji prevoze više od 8 putnika. Oni svakih pet godina moraju odslušati 35 sati predavanja na kojima bi čuli nove zakone i pravila. No, neki to nisu radili. Sindikat je davno prijavio brojne institucije koje za novac poštom vozačima šalju papire, a da vozači uopće nisu došli na predavanja, a predsjednik Sindikata vozača Miljenko Gočin kaže da su bili iznenađeni da nitko ništa nije poduzimao. Pod istragom su se našli brojni vlasnici autoškola, odnosno učilišta za osposobljavanje vozača. I to zbog sumnje da su lažne potvrde prodavali po cijeni od 80 do 750 eura. Više o svemu pogledajte u prilogu Ivane Ivande Rožić.