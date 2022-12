NOVI JUNAK / U Rusiji smo imali Subašića, u Katru imamo Livakovića! Obranio je tri penala i ispisao povijest!

U Rusiji smo imali Subašića, u Katru imamo Livakovića. Da, dobili smo novog junaka. On je Dominik Livaković, golman koji je Hrvatsku doveo do četvrtfinala. Obranio je tri penala Japanaca, i jedan je od trojice golmana u povijesti svjetskih prvenstava kojem je nešto tako pošlo za rukom. Jedan je Portugalac, drugi je Daniel Subašić, koji je to napravio također u osmini finala protiv Danaca u Rusiji. I treći danas Livaković. Očito je važno biti iz Zadra, rekli bi neki. Vratar zagrebačkog Dinama tako je začepio usta onima koji su ga osporavali, među njima i engleskim medijima koji su tvrdili da nam je golman najslabija točka. "Bili smo borbeni, i to se isplatilo, nikad Hrvate ne otpisuj,nisu Japanci slučajno pobijedili Njemačku i Španjolsku", kaže večeras izbornik Zlatko Dalić. Više pogledajte u videu