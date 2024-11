NEMOJTE ŠUTJETI / Mojmira na kraju Direkta: 'Otkako je počela večerašnja emisija, najmanje su dvije Hrvatice dobile šamar ili batine'

I samo još nešto jako važno, kazala je Mojmira Pastorčić na kraju Direkta i nastavila je: Otkako je počeo večerašnji Direkt najmanje dvije su Hrvatice dobile šamar, ili batine, netko ih je udario šakom ili na njih fizički nasrnuo. A po dobrom starom hrvatskom običaju, učinio je to njihov voljeni partner. Žena ga neće prijaviti, jer ju je strah njega, strah ju je reakcije susjeda, strah ju je zbog djece, strah ju je da neće moći sama, pravda ga da je takav samo kad popije, ili jednostavno misli da to tako treba biti jer tako je uvijek bilo. Ne treba biti tako. Nije normalno da vas netko maltretira, nije normalno da se bojite svog partnera, nije normalno da djeca odrastaju s nasilnikom i bez obzira na to što se dogodilo prije toga: vi za nasilje niste krivi. Sve što trebate znati je 116 006. To je broj na koji će vam se netko javiti od nula do 24. Nemojte šutjeti, šutnja hrani nasilje. To je bilo povodom Međunarodnog dana zaštite od nasilja nad ženama. Hvala vam na pažnji.