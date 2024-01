SREĆA U NESREĆI / Nakon sjajnog gola ostao samo ležati: Pogledajte kako je zbog neviđenog cepelina Nizozemac završio na podu

Europsko prvenstvo u rukometu započelo je s drugom fazom natjecanja. Utakmica Danske i Nizozemske tekla je glatko. Držala je Danska cijelo vrijeme plus dva, ali su Nizozemci sjajnom komunikacijom kreirali odličnu asistenciju te cepelinom nadmudrili Danskog golmana. Luc Steins je dugom loptom prebacio do Ivara Stvasta koji se u trenutku pogotka zabio s Landinom Jacobsenom. Nekoliko je sekundi ostao ležati na podu, no srećom ništa ozbiljno nije bilo, podigao se i nastavio s igrom.