VRATILI SE ZLATNI / Hrvatski taekwondo u sigurnim je rukama: Ovo su izjave naših dragulja

Tri odličja bila su zlatna. Za to su zaslužni Toni Kanaet u kategoriji do 80 kilograma, Lena Stojković u kategoriji do 46 kilograma. Kako smo na zlata Lene Stojković već navikli, vrijedi istaknuti hrvatsku senzaciju - 17-godišnju Nika Karabatić - zlatnu u kategoriji do 67 kilograma. Dolazi, pogađate, iz splitskog kluba Marjan. Prije prvog seniorskog zlata, ova splitkska gimnazijalka - osvajala je europska zlata u kadetskom, juniorskom i mlađeseniorskoj kategoriji. Njihove izjave poslušajte u prilogu.