FON™ / Fight of Nations™- Put do pobjede: Voyo sutra pušta 4. epizodu; 'Bio je to show program'

Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show s jedinstvenim konceptom, možete gledati na platformi Voyo. Prvi MMA reality show na ovim prostorima dostupan je na platformi Voyo, u četiri epizode od sutra, od sedam ukupno. Voyo platforma sutra pušta četvrtu epizodu. Pogledajte najavu koja ostavlja bez daha. "To je bio show program, moći ćete vidjeti to", najavio je za Voyo Stevan Đurđević, član teama Srbija.