što je to? / Satelit težak dvije tone pao na Zemlju. Iznad Slavonije snimili 'svjetlost': 'Prvo se kretala polako, a onda sve brže'

Satelit ERS-2, koji je služio kao platforma za promatranje, ponovno je ušao u Zemljinu atmosferu i pao iznad Tihog oceana, odnosno negdje između Aljaske i Havaja, potvrdila je Europska svemirska agencija (ESA). "Otprilike u 18.17 CET u srijedu, ESA satelit dovršio je svoj ponovni ulazak u atmosferu iznad Tihog oceana. Nije zabilježena materijalna šteta", stoji u njihovom izvještaju. Na putu do konačnog raspada, prolazio je iznad središnje Europe, a put ga je vodio i preko Hrvatske. Navodno je ranije tijekom popodneva snimljen iznad Osijeka, no to se ne može sa sigurnošću potvrditi. Dobili smo i snimku čitateljice koja je mobitelom u 18.00 sati zabilježila svjetlost na nebu iznad Belišća. "Vidjela sam na jednom portalu da će danas oko 17.55 proletjeti satelit iznad Slavonije. U jednom trenu dok sam se vraćala kući sa kćerkom, ugledala sam neku svjetlost koja se miče. Prvo je išlo polako i onda sve brže dok se približavao", opisala nam je Dijana iz slavonskog Belišća.