PRESSICA KARIJERE / Roberto Soldić otkrio istinu o svojoj iznenađujućoj odluci i što se, u biti, dogodilo s UFC-om: Hrvatska je ovo čekala danima

Najbolji hrvatski MMA borac i dvostruki KSW-ov prvak Roberto Soldić iznenadio je izborom nove organizacije u kojoj će se boriti. Iako se očekivalo da će karijeru nastaviti u elitnom američkom UFC-u, Soldić se odlučio za singapursku brzorastuću organizaciju ONE Championship. Da odlazi u ONE Championship Soldić je potvrdio u petak u emisiji "The MMA Hour" kod uglednog novinara Ariela Helwanija, a u utorak je o toj svojoj odluci govorio na press konferenciji u Zagrebu. "Imao sam previše opcija i ponuda. Bilo je raznih ponuda uključujući i UFC. ONE mi je dao najbolju ponudu, želim biti drugačiji, boriti se u svim borilačkim sportovima, uzeti pojas u kickboksu, muay thaiju i MMA-u. Dat ću sve od sebe za Hrvatsku u regiju, BiH i Srbiju također. Menažder Ivan Dijaković rekao mi je da sam izaberem. Sad jedva čekam borbu i da napravim što još nitko nije", rekao je Soldić, dok je njegov menadžer Dijaković nadodao: "Robo može napraviti nešto što nitko nikada nije, postati prvak u MMA-u, kickboksu, muay thaiju i napraviti nešto u boksu. Ima četiri borbe u boksu, trenirtao ga je Pedro Diaz koji je rekao neka pređe na boks i htio ga je voditi. Ako to uspije napraviti, teže je nego da postane UFC prvak." Pogledajte o čemu su akteri ove pressice još govorili i kako je UFC zakasnio, u biti, te propustio dovesti Roberta Soldića.