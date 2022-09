RAVNO U SRIDU / Reporter RTL-a pitanjem Čeferinu razotkrio pravu farsu: 'Fascinira me kako neki mogu izmišljati informacije'

Na Hvaru se u utorak održao IO nogometne vlade UEFA-e. Jesu li se donijele kakve važne odluke u Hrvatskoj o budućnosti europskog nogometa? Na to pitanje odgovorio nam je Marko Vargek, reporter RTL Sporta u svom prilogu. "U povijesnoj građevini sagrađenoj u 14. stoljeću u hvarskom arsenalu u kojem se održala sjednica IO UEFA-e nisu donesene povijesne odluke, ali bio je to jako dobar team-building za UEFA-u i sjajna promocija za Hvar, Split i Dalmaciju", kazao je Marko Vargek koji je Aleksanderu Čeferinu, predsjedniku UEFA-e, postavio zanimljivo pitanje kojim je razotkrio i pogled Čeferina na jedu problematiku. Naime, šef europskog nogometa, inače Slovenac koji ima kuću na Hvaru, kazao je: "Ja sam razgovarao s vašim kolegom koji sjedi tu, jučer, da uz svo poštovanje prema medijima fascinira me kako neki mogu izmišljati informacije, a tako je jednostavno nazvati UEFA-u i pitati, ali onda nema više te vijesti. Mi nikad nismo pričali o tome, odjednom čitamo u nekim medijima da će se to dogoditi. Ja bih sigurno znao ako bi razmišljali o tome". Pogledajte prilog RTL Sporta.