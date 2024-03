Zagrepčani na mukama / Prosječna plaća manja od 1400 eura, a cijena najma stana s jednom spavaćom sobom 530?

Seks i grad na hrvatski način i kakve to veze ima s najmom nekretnina? Ugledni magazin The Economist izračunao je Carrie Bradshaw indeks, koji je dobio ime po glavnoj junakinji serije. Riječ je o odnosu plaće i cijene najma koju plaća samac u 35 europskih metropola. Zagreb se na toj listi našao na neprestižnom 4. mjestu! I to zato jer je prosječna plaća manja od 1400 eura, dok je cijena najma stana s jednom spavaćom sobom 530 eura. The Economist računa da je svakom samcu nužno da mu ostane 70 posto dohotka nakon što plati stanarinu, stoga Bradshaw indeks pokazuje da Zagrepčanima najam nije priuštiv. Lošiji od Zagreba su Budimpešta, Prag i Lisabon, dok si stanovanje lakše mogu priuštiti u brojnim europskim metropolama poput Berlina, Osla, Beča, pa i Bruxellesa. Zašto si samci teško mogu priuštiti stan i hoće li se trend rasta cijena nastaviti, s agentom nekretnina razgovarala je Katarina Brečić. Više pogledajte u prilogu.