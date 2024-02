POSKUPLJUJE GORIVO / Prijevoznici putnika u problemima: 'Ovo je postao sezonalan posao'

Nafta je oštro poskupjela, a sutra će i gorivo. Što će to značiti za cijene u prijevozu, za RTL Danas otkrio je Ivan Leskovar, član Upravnog odbora Udruge Autobusi.hr. Čini se da gorivo nije najveći problem prijevoznika. "Mi se suočavamo s čitavim nizom problema na koje upozoravamo svih ovih godina. Prvo, to je nedostatak radnika, vozača. Ne postoji nikakva nacionalna strategija koja bi trebala postojati. Država ne brine o tome kako ćemo mi doći do vozača. Ne provode se školovanja. Također, na redovnim linijama svjedočimo padu putnika", istaknuo je Leskovar