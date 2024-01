najvažniji umjetnik današnjice / Poruke su mu jasne, oštre, političke, govori protiv kapitalizma, protiv sustava, a sada je u susjedstvu: Banksy u Ljubljani

Vjerojatno najvažniji umjetnik vremena u kojem živimo. Poruke su mu jasne, oštre, političke, govori protiv kapitalizma, protiv sustava, konzumerizma, komercijalizacije umjetnosti, protiv rata, a uz to je još i beskrajno zabavan. Njegova remek djela krase zidove od Pariza preko Betlehema do New Yorka. Njegov rad znaju svi, a njega nitko. Radi se o uličnom umjetniku Banksyju čije radove sada možete pogledati i u Ljubljani gdje su izloženi njegovi originali, u privatnom vlasništvu, a kustosu je za to trebalo punih 10 godina. Više u prilogu Petra Panjkote