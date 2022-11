dobre vijesti / Plenković će pokušati ono što su probali Sanader i Račan. Što je s neradnom nedjeljom?

Konačno dobre vijesti za one koji rade nedjeljom! Taj im rad mora biti plaćen 50 posto više - i to vrijedi za sve djelatnosti. Što je s neradnom nedjeljom, provjerila je naša ekipa. Trgovci, građevinari, liječnici – bio privatni ili državni sektor. Bez obzira na to čime se bavite, ako nedjelju već morate provesti na poslu - radit ćete, a konačno i nešto više zaraditi