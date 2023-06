sindikati i pregovaranje / Na stolu Vladin prijedlog povišica, najniže plaće rasle bi za 100 eura neto

Tako će se onima s najmanjim koeficijentima, od 0,631 do 1,1, plaća najviše porasti, Onima s nešto većim koeficijentima za 80 eura, a onima s koeficijentima do 1,867 plaća je porasti za 60 eura. Ovime Vlada s 240 milijuna eura podiže plaće 219.000 tisuća zaposlenika počevši od plaće za lipanj do prosinca nakon čega će na snagu stupa na snagu novi zakon