IMA TEŠKE OZLIJEDE / Lučki kapetan od sudaru jedrilice i glisera:'Nastradala žena je prignječena kormilom u kabinu'

U sudaru glisera i jedrilice kod otočića Balabra Mala, između Pašmana i Dugog otoka teško je ozlijeđena jedna žena. Voditeljica jedrilice s otvorenim prijelomom noge jučer poslijepodne prevezena je u zadarsku Opću bolnicu. Svi ostali s glisera,koji su također slovenski državljani, prošli su bez ozljeda. Na mjestu nesreće nema tragova onečišćenja mora. A teško oštećena jedrilica sa slomljenim jarbolom i razbijenim trupom dotegljena je u Biograd. Lučka kapetanija istražuje tko je kriv za sudar. "Najblaže rečeno došlo je do naleta motornjaka na jedrilicu. Neobjašnjivi su razlozi zbog čega se to dogodilo, vidljivost je bila. Ni skiperu u ovome trenutku nije jasno kako nije vidio. Došlo je do naleta po krmi jedrilice i u tom trenutku je zahvaćena udarom i sama skiperica. Ona je prignječena kormilom u kabinu", kazao je Alen Rukavina, kapetan Lučke kapetanije Zadar