OVIH DANA PROMJENJIVO / Nema kraja južini, ali pripremite kišobrane. Ponegdje mogući i grmljavinski pljuskovi

I vikend nam je počeo u znaku južine, no znatno manje izražene nego u petak. Smiruju se prilike sa zapada, raste i tlak, ali još će se frontalni poremećaj u nedjelju zadržavati u našoj blizini, dijelom i zahvaćati Dalmaciju, prije nego nastavi svoj put na istok. No, iznadprosječnoj toplini za doba godine ne nazire se kraj, barem ne do kraja.