UŽIVO S LUČKOG / Udarni vikend potvrdio: Imamo rekordnu sezonu u prometu! Iz HAC-a najavili kad će napraviti treću traku do Bosiljeva

I ovaj udarni turistički vikend u samom srcu sezone prolazi u znaku ogromnih gužvi na autocestama. Kolone u pokretu i povremenim zastojima u oba smjera bilježe se od petka. Danas također kilometarske kolone pred tunelom Sveti Rok u smjeru mora te u povratku na izlasku s autoceste pred naplatnim kućicama protezale su se i više do 7 kilometara. S Lučkog se uživo javio RTL-ov reporter Boris Mišević koji je otkrio da su Hrvatske autoceste u plusu 20 milijuna eura u odnosu na prošlu godinu, a da je ovaj petak skoro srušio rekord ulaza na Lučkom. O rekordima je razgovarao je s direktorom sektora za naplatu cestarina u HAC-u Ivanom Ribičićem. Ribičić je istaknuo da zbog ulaska u Schengen više nema silnih čekanja na slovenskoj granici što je ubrzalo sve. I on je potvrdio da je ova sezona rekordna u smislu prometa. "Brojke od početka godine su rasle u odnosu na prošlu. Ovo je sad već 8-12 posto i s time smo jako zadovoljni", kazao je. Otkrio je da ponedjeljak po broju vozila zna čak biti jači i od subote te potvrdio da će HAC u svojim planovima imati da se izgradi treća traka ne samo do Karlovca, nego do Bosiljeva.