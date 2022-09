POGLED IZNUTRA / Marin Rozić u studiju Net.hr-a: 'Svi smo odgovorni za ovo stanje u našoj košarci. Strategija i način financiranja pod hitno se moraju mijenjati'

Sportski direktor Cibone Marin Rozić gostovao je u studiju Net.hr-a u kojem je pričao, između ostalog o trenutnoj situaciji u Ciboni, rosteru, hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, EuroBasketu, svojoj karijeri... Marin Rozić od 2004. je u KK Cibona i svjedokom je vremena kad je Cibona bila jaka i svega što se potom dogodilo, što je kumovalo njenom srozavanju i svim nagomilanim problemima... "Svi znamo da je Cibona u problemima, ljeto je bilo poprilično turbulentno, međutim krenule su se događati dobre stvari. Vjerujem da ćemo uspjeti sastaviti ekipu, opstanak kluba nije više upitan. S nekim stvarima smo poprilično zakasnili, ali što je, tu je. Nećemo se predati, idemo dalje", rekao nam je Marin Rozić i iznio svoje mišljenje o tome što se dogodilo da je hrvatska klupska košarka tako se srozala, zašto je igranje u klubovima i napredak klubova u Hrvatskoj temelj za oporavak hrvatske košarke u cjelini. "Jedinica razvoja košarke je klub, u klubu igrač provodi 8-9-10 mjeseci i bez jakog kluba reprezentacija će teško ići naprijed. Svi smo svjesni da stanje u hrvatskoj košarci nije dobro i svi koji smo u hrvatskoj košarci odgovorni smo za to, netko više, netko manje. Isto tako, bez obzira na reprezentativni neuspjeh zadnjih godina, na lutanje što se tiče izbornika, klubovi nisu u dobrom stanju. Opstanak Splita, Zadra i Cibone teme su ovog ljeta. Tu smo gdje jesmo. Do tog zaokreta pomogao bi jedan reprezentativan rezultat, ali problemi su dublji. Strategija i način financiranja sporta u Hrvatskoj pod hitno se moraju mijenjati ako želimo stabilne i jake klubove u košarci. Otkrio nam je bivši dugogodišnji kapetan Cibone i da je u kontaktu s Krunom Simonom, dvostrukim prvakom Europe s Anadolu Efesom. "Nije Kruno samo moja želja, nego želja i san svih u klubu, da nam Kruno dođe u Cibonu. Kruno je rođeni Zagrepčanin, njegova želja je igrati za Cibonu, to svi znamo. S njim sam u komunikaciji, on ima jednostavno još neke nedoumice što se tiče nastavka karijere, međutim ne da je naša želja nego san svih nas koji živimo u Zagrebu. Toplo se nadam da će Kruno doći u Cibonu i da će sve podići na višu razinu. Kruno Simon slobodan je i dvoumi se hoće li se vratiti u Hrvatsku ili prihvatiti neku ponudu koju ima iz inozemstva. Pustimo Krunu da odigra EuroBasket, pa neka onda odluči gdje i kako. Mi mu se toplo nadamo i želimo ga u Ciboni". Pogledajte što je Marin Rozić još rekao i o čemu je još s nama razgovarao u video intervjuu.