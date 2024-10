Očekuju nas dramatične rasprave, prezentacije i razmjena mišljenja u poljima budućnosti umjetne inteligencije, gamifikacije, ecommerca, web3, kao i nevjerojatna eksplozija kreativnosti novih tehnoloških projekata startup scene Hrvatske.

Donosimo vam kratak uvid u program Game Changer 3.0 konferencije koja će se održati 10. listopada 2024. godine u Z centru. kroz pet dinamičnih dvorana, svaka s jedinstvenim temama i inspirativnim sadržajem. Pripremite se za izvanredna iskustva i razgovore koji će oblikovati budućnost tehnologije i inovacija!

Game Changer otvaramo posebnim panelom koji će nam pružiti nevjerojatne uvide u proces stvaranja, upravljanja i izazova vođenja velikih tehnoloških kompanija u okruženju globalne konkurencije. U razgovoru sudjeluju tri izvanredna gosta: Nikola Dujmović, suosnivač i CEO tvrtke SPAN, Kristian Ćurković, CEO tvrtke AdScanner, te Sven Marušić, Global Client Director u Endavi.

AI Dvorana

Naši briljantni panelisti i predavači donose nove uvide i stavove u područjima nove uloge umjetne inteligencije u kreativnim industrijama, obrazovanju, servisnim industrijama, programiranju i medijima. Ključno pitanje koje će prožimati ovu dvoranu jest: kako će AI zamijeniti ili nadopuniti ljudsku ulogu u budućnosti?

Posebno se veselimo razgovorima s Davorom Bruketom, koji će iznijeti svoje viđenje uloge kreativaca u narednih 10 godina, te s Anom Lacmanović, CEO-om za Hrvatsku tehnološkog diva SAP, koja će podijeliti svoj pogled na AI tehnologiju i njenu budućnost.

GAMIFY Dvorana

Svijet video igara ne samo da je potopio tradicionalne industrije zabave, već duboko inspirira primjenu gamifikacijskih modela u obrazovanju, marketingu i integraciji velikih podataka. Na ovoj dvorani istražujemo kako se gejmerska populacija može angažirati, mogućnosti za oglašavanje, budućnost esporta i razvoj video igara.

Posebna čast bit će slušati dva iznimna govora o tajnama uspjeha, počecima i borbi s globalnom konkurencijom najuspješnijih video igara iz Hrvatske. Naši gosti su Davor Tomčić, suosnivač Croteam-a, i Andrej Levenski iz Gampires-a, koji će podijeliti svoja iskustva iz prve ruke.

ECOMMERCE DVORANA

Na ultimativnu temu ecommerca gledamo iz perspektive primjene AR i VR tehnologije, integracije IoT-a, sajber sigurnosti, plaćanja i kupnje putem mobilnih telefona, nove uloge koju preuzima video sadržaj, kao i social media kanali. Nevjerojatan spoj izuzetnih panelista prenijet će nam dragocjena iskustva u ovim oblastima.

Najavljujemo i dva posebna razgovora o tome što budućnost donosi u svijetu ecommercea i kako će ga AI transformirati. Razgovore vodimo s predstavnicima dva globalna lidera u ovim oblastima: Markom Papom iz IBM-a i Tvrtkom Stošićem iz Avaye.

WEB3 Dvorana

Naši briljantni gosti donose nam nove uvide u mogućnosti koje pruža blockchain tehnologija, od primjene u svijetu glazbe i glazbenih prava, preko social media aplikacija putem kojih možete zaraditi, do decentraliziranih financija i kripto valuta.

Izdvajamo dva istaknuta razgovora. Prvi se bavi budućnošću NFT-a u svijetu umjetnosti kroz viziju umjetnika Ivana Fijolića, a drugi će se fokusirati na sigurnost kripto valuta iz regulatorne perspektive, uz Anju Tkalčević iz HANFA-e.

STARTUP Dvorana

S velikim ponosom najavljujemo da je GAME CHANGER prvi u regiji koji vodi čak 3 pobjednička startup projekta, od ukupno 6 predstavljenih u programu, na jedan od najvećih inovacijskih događaja u Europi - We Make Future, u prelijepom talijanskom gradu Bologni, koji okuplja 70.000 posjetitelja i preko 3.000 investitora.

Game Changer svojim djelovanjem jasno pokazuje posvećenost napretku startup scene.

Posebne razgovore u okviru Startup programa započinjemo prezentacijom pozicije startup scene Hrvatske, s pogledom na Sloveniju i Srbiju, koju nam donosi sjajni Bernard Ivezić iz Unicorn Undergrounda.

Razgovore ćemo voditi i s Mariom Čelanom, izvanrednim stručnjakom koji je pokrenuo fenomen inkubatora Pismo, te s braćom Radetom i Mišom Vukčević, koji će nam kao najuspješniji crnogorski startup otkriti kako su animirali globalnog lidera Sony da objavi njihovu video igru.

GAME CHANGER Dodatno donosi:

GROW Zona

Za sve posjetitelje koji žele miran i inspirativan početak dana, donosimo Game Changer specijal: PROJECT GROW! The Power of a Positive Morning: Wellbeing Practices for a Productive Day X GROW!

Razgovor sa svojim gostima vodi izuzetna Izabela Vrtar, a tijekom cijelog dana posjetiteljima je na raspolaganju i GROW! zona relaksacije – koja je prošle godine postala pravi hit – omogućavajući svima da povrate energiju i balans u kratkom predahu.

VELIKA GAME CHANGER EXPO & ALL-DAY LOUNGE PARTY!

Pripremite se za cijeli dan zabave i okusa!

Opustite se, družite se i povežite u opuštenoj atmosferi Game Changer Lounge-a.

Uz glazbu koja će održavati energiju tijekom svih pauza, nećemo stati sve do zabave koja će završiti konferenciju u velikom stilu. Bit će to savršen spoj učenja, umrežavanja testiranja novih proizvoda i dobrih trenutaka!

Game Changer je kreiran za tebe!