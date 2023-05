AMERIKA DOŠLA U SUSJEDSTVO / Kekin zgrožen ubojstvima u Beogradu: 'Da ti se duša zaledi. I mi imamo samo 40 dječjih psihijatara, i imamo hrpe oružja kod kuće još od rata'

'Ne smijemo pristupiti olako na način da kažemo 'ma to su krive videoigrice i zapadnjačke vrijednosti', to je sustavno i moramo, to govorim sad i sebi, razgovarati s djecom, ne samo o ocjenama, nego da moramo primijetiti i ako se dijete povlači u sebi. To mi sad sve zvuči kao floskula, ali to je zapravo tako'