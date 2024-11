BOŽIĆNE RADOSTI / Krenula ledena čarolija u Varaždinu, na klizaljkama i naša reporterka

Krenula je ledena čarolija u Varaždinu. U 18 sati na radost svih obožavatelja zimskih radosti otvoreno je klizalište na Kapucinskom trgu. Ledeni park sastoji se klizališta sa stazom koje je povezano s dječjim klizalištem koje će biti opremljeno led rasvjetom ugrađenom u led kako bi se doživljaj klizanja podignuo na višu razinu. Za posjetitelje će biti organizirana škola klizanja, hokejaški treninzi, kao i programi s maskotama za one najmlađe. 'Uvijek bude jako lijepo organizirano i bude bogat program', rekla je Vedrana. Uživo se javila reporterka Lucija Ptičar koja je razgovarala sa Natkom Bošnjakom, direktorom Ice Wonderland Ledenog parka. 'Trajalo je dosta dugo od faze projektiranja do ovog trenutka, drago nam je da smo uspjeli ovo omogućiti, predivna slika ide danas iz Varaždina u Hrvatsku'. Osim klizanja, nudi se i ostali raznoliki sadržaj, od radionica do koncerata, koji će biti besplatni za posjetitelje.