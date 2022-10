GLAZBENIK PUN SKRIVENIH TALENATA / Ivan Zak: 'Bavio sam se hortikulturom, ali sam shvatio da je kraći put za moju glazbenu karijeru da otvorim diskoteku'

Ivan Volarić Zak gostovao je u showbiz serijalu Net.hr-a u kojem je, između ostalog, otkrio i zanimljiv podatak iz svoje rane mladosti. Naime, glazbenik koji je 2017. godine napunio Arenu Zagreb, s 19 se godina bavio - hortikulturom, točnije, projektiranjem i uređenjem parkova i okoliša. “Bavio sam se hortikulturom, zanimalo me to. Napravili smo nekoliko manjih okućnica. Htio sam se time baviti cijelo vrijeme, ali sam shvatio sam da je to nešto što kod nas u to vrijeme nije bilo toliko prepoznato te da je kraći put za moju karijeru da otvorim diskoteku. Nešto što je zapravo i srodnije s glazbom. Iako, volio sam hortikulturu. To je opuštajuće i vjerujem da bi se time bavio da nisam glazbenik”, izjavio je.