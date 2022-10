'JA VJERUJEM U TAJ NAČIN' / Igora Tudora su napadali, izviždali, tjerali ga i tvrdili da su mu igrači okrenuli leđa, a on je šutio i radio: Sad piše povijest

"Napadaj, napadaj, ajde, ajde", viče Igor Tudor na treninzima svog Marseillea, hit francuskog prvoligaša koji 30 godina nije igrao tako dobar nogomet. No, napadali su u početku Igora zbog njegovih strogih metoda koji očito daju rezultate. Ultrasi Marseillea su ga izviždali, mediji tjerali i tvrdili kako mu igrači okreću leđa. A on je šutio i radio po svom: "Ja vjerujem u taj način", kazao je Igor Tudor za vrijeme jednog od prijašnjih treninga. Dva mjeseca nakon doveo je Marseille do neslućene razine igranja nogometa. "U ovom trenutku igramo jednu mješavinu slobode i strukture koje ne smije nedostajati", rekao je Igor Tudor na pressici. Marseille po prvi put u povijesti nakon 9 kola nema poraza u prvenstvu. Slavili su 7 puta uz dva remija. S 23 boda zasjeli su privremeno na vrh poretka. Pogledajte prilog vrijedne ekipe RTL Sporta.