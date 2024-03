VREMENSKA PROGNOZA / I sutra pljuskovi, ali frontalni poremećaji odmiču dalje na istok

Dok je u ponedjeljak u Slavoniji ostajalo uglavnom suho pa i prilično toplo uz 20 Celzijevih stupnjeva, u ostatku zemlje bilo je prilično kišovito i svježe. Obilna kiša pala je u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji uz olujno jugo. U Zadru je tijekom prošle noći pala rekordna dnevna količina oborine za ožujak, čak 164 milimetra. Popriličan je to ekstrem. To je primjerice dva i pol puta više nego inače u cijelom mjesecu, a palo je to u manje od 12 sati tijekom prošle noći. Time je već sada u Zadru ovo najkišovitiji ožujak otkad postoje mjerenja. Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku tjedna, pogledajte u prilogu.