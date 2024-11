BAŠ NEZGODNO / Ćopili 'Malog' pa sad Plenkovića brine da se ne otkrije njegov nadimak: Zamislite ako izađe da ga zovu Debeli

Ovo s imenima premijera izgleda najviše brine jer stvarno je nezgodno kad se evo otkrije da ministra zdravstva u hrvatskoj Vladi koji ima budžet od 7 milijardi eura za zdravstvo u podzemlju zovu Mali. Pa premijer želi zaustaviti curenje informacija jer se valjda brine da ne iscuri njegov nadimak. Ako izađe da ga zovu Debeli svi će mu se smijati. A situacija je za plakat a ne za smijat se.Sukladno Plenkovićevoj zabrinutosti DORH je po prvi put aktivirao čuveni Lex AP i odmah pokrenuo istragu o curenju informacija. Kad su već kasnili s istragom protiv Beroša, ajde da bar neke novinare na vrijeme uhvate. Premda čak ni Lex AP ne predviđa kazneni progon u slučaju da cure informacije od javnog interesa. Ali DORH je valjda procijenio da nije u interesu javnosti da dozna razmjere ove neviđene korupcije u zdravstvenom sustavu u koju su uključeni svi - od dna kriminalnog podzemlja do vrha političkog nadzemlja. A da apsurd bude veći, prema svim iscurenim informacijama o istrazi protiv Beroša i ostalih, one su prvo iscurile iz Europskog tužiteljstva prema DORH-u od kojeg je EPPO je 4 mjeseca tajio istragu jer, nakon slučaja Žalac europski tužitelji u svoje kolege u DORH -u i Uskoku nisu imali povjerenja. Pa im je nakon neke doušničke dojave odjednom u istragu upao Turudićev Uskok i preuzeo slučaj i odmah ga razblažio svetom vodom. I sad evo DORH koji se aktivirao tek nakon što su mu nakapale informacije iz Europskog tužiteljstva istražuje odakle medijima cure informacije. Jer ako cure DORH - u to je u redu ali ako cure medijima to nije u redu. To treba suzbiti u korijenu.To je vjerojatno najefikasnije suzbijanje organiziranog kriminala koje je Europa vidjela. Nema tu ministara, članova HDZ-a, zločinačke organizacije - samo curenja informacija. U kojima javnost nema što za vidjet.