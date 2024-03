Glumica Angelina Jolie na ovogodišnjim Oscarima službeno je debatirala kao modna dizajnerica nakon što je u svibnju 2023. predstavila novi projekt s kojim ulazi na modnu scenu.

Angelina Jolie kao modna dizajnerica

Brend Atelier Jolie osmislio je svilenu haljinu za američku spisateljicu i aktivisticu Suleiku Jaouad, čijom su modnom kombinacijom mnogi bili oduševljeni.

Spisateljica je na crvenom tepihu zasjala u pratnji supruga Jona Batiestea, čija je pjesma "It Never Went Away" bila nominirana za Oscara.

Jolie je zlatnu haljinu kreirala u suradnji s američkim slikarom i kiparom Chazom Guestom, a modna kreacija se isticala svilenim, elegantnim šlepom s ručno crtanim motivima. lustracija na haljini prikazuje Batistea kako "dirigira" orkestrom, što je postignuto japanskom tehnikom slikanja sumi-e.

O dugogodišnjem prijateljstvu s Guestom progovorila je za Vouge te istaknula da je odmah znala da će on ovome pristupiti s velikom predanošću.

"Kod samog kreiranja haljine željela sam izgled koji je prvenstveno inspiriran Suleikinom kreativnošću i ljubavi prema umjetnosti. Ona je i slikarica pa je bilo posve logično iskoristiti njezinu haljinu kao platno", rekla je Jolie.

Prva kolekcija brenda Angeline Jolie nastala je u sredinom 2023. suradnji s modnom kućom Chloé i tadašnjom kreativnom direktoricom brenda Gabrielom Hearst. U prosincu prošle godine, Jolie je otvorila svoju trgovinu u New Yorku.

