NENAD MRGAN / Umalo se sudarili vlakovi. Šef sindikata strojovođa: Da je jedan krenuo 10 sekundi kasnije, ne bi izbjegli tragediju

Ozbiljan incident poslijepodne na pruzi u Slavoniji koji je mogao dovesti do teške željezničke nesreće. Putnički vlakovi s ukupno 127-ero putnika umalo su se sudarili. No, tragedija je, srećom, izbjegnuta. Sve je to u RTL-u Danas komentirao Nenad Mrgan, šef Sindikata strojovođa