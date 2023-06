Jadranka Kosor u Direktu / O Vučiću na svadbi Šešeljeva sina: 'Sjedi kraj osuđenog ratnog zločinca. Sramota. Ja bih njegovu stranku izbacila iz EPP-a'

Bivša premijerka podsjetila da je 1995. u Glini urlao 'da to nikad neće biti Hrvatska', da je nosio pušku iznad opkoljenog Sarajeva te da je veliki priatelj Šešelja koji koji je osuđen zbog progona Hrvata iz Vojvodine: 'On bi za mene bio persona non grata'