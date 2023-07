štrajk ide dalje / Sindikalna čelnica uživo u RTL-u Danas majicom poslala znakovitu poruku Vladi i dodala: 'Ovo je sad pitanje dostojanstva'

Štrajk na sudovima ulazi u osmi tjedan, a naš reporter Goran Latković razgovarao je uživo na Markovom trgu s čelnicom Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Ivana Šušković. Kaže, odbijenicu vladajućih u Saboru da se štrajkašima ipak plate dani provedeni u štrajku već su ranije proživjeli i to na dan kad je ta odluka donesena. Kaže da su prihvatili činjenicu da im se to neće platiti te poručuje : 'To sad više nije pitanje plaće, nego dostojanstva, dugotrajnih upozorenja da će se dogoditi kaos u pravosuđu. Sad očekuju da se postigne sporazum s Vladom i da se krene na posao'. Nastavila je da očekuje ovaj tjedan poziv ministra da sjednu za stol i da nađu kompromisno rješenje, a znakovitu poruku Vladi i ministru pravosuđa poslala je i majicom koju je nosila u razgovoru s našim novinarima na kojoj je pisalo 'Neka se promjene dogode'. Koji su zahtjevi i očekivanja sindikata pogledajte u videu.