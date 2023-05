hrvatski rekorderi / Koliko plaćamo vođenje države: Mojmira izvukla frapantne cifre, ovaj čovjek ima plaću kao Zoki i Plenki zajedno!

Ima nekih radnika koji u Hrvatskoj mogu biti zadovoljni svojim plaćama, prvi od njih je guverner HNB-a koji ima najveću plaću. Naravno govorimo o primanjima koje finciramo vi i ja, ne o manadžerima privatnih kompanija i youtuberima. Najveću plaću dakle ima Boris Vujčić, prema njegovoj imovinskoj kartici 6652 eura. Manje od njega, i to skoro pola manje od njega, ima predsjednik, 3500 eura. Tek je treći na listi čovjek koji u državi obavlja najodgovorniji posao. Andreju Plenkoviću na račun sjeda 3195 eura. Jedan od najodgovornijih poslova ima i zagrebački gradonačelnik, ali njegova je plaća svega 2300 eura. A čisto da ne zaboravite, plaćamo i njih. Damir Dekanić, vukovarsko-srijemski župan kojeg USKOK sumnjiči da je pijan skrivio prometnu nesreću, pa to zataškao, i kojem ne pada napamet dati ostavku, zarađuje više nego Tomašević, plaća mu je 2600 eura. Plaćamo i Vinka Grgića, gradonačelnika Nove Gradiške, kojeg se sumnjiči da je primao mito, muljao s javnom nabavom i namještao natječaje, 2400 eura na mjesec. A slavni Toni Turčinov koji, sjećate se, nekad općinskom karticom ode u austrijski bordel, zarađuje 1300 eura na mjesec. Svi oni i dalje su na svojim funkcijama, sve njih i dalje plaćamo, sve to - i dalje je po zakonu.