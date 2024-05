WINGS FOR LIFE U ZADRU / Osam tisuća sudionika trčalo za one koje ne mogu: 'Za prijateljicu,teško je operirana i ovo je moja molitva za nju'

Na šest kontinenata, a u Europi u Ljubljani, Beču, Zugu, Poznanu, Münchenu i Zadru po 11. put trčalo se za one koji to ne mogu sami. Utka Wings for life humanitarnog je karaktera, a prihod je usmjeren na istraživanja za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Više u prilogu reporterke Nikoline Radić