'KNINSKA KRALJICA' / Festa sv. Vlaha privukla mnoge, tako i Josipu Čulinu ex Rimac. Dobro raspoložena uživala je u dubrovačkom kafiću

Bivša gradonačelnica Knina Josipa Čulina ex Rimac snimljena je danas u Dubrovniku sa suprugom Josipom Plesićem. Čini se kako je bila dobro raspoložena, a sakrila se iza sunčanih naočala. Njezino pojavljivanje u javnosti prava je rijetkost obzirom da ju viđamo samo kada pristiže na suđenje koje traje nekoliko godina. Danas je u Dubrovniku počela 1052 festa svetog Vlaha i to tradicionalnim puštanjem golubica i podizanjem parčeve zastave. Najveći je to dan za Dubrovčane i Dubrovkinje. Grad je ispunjen, brojni ljudi su došli iz svih krajeva Hrvatske pokloniti se svecu, svetom Vlahu.