NAJPOPULARNIJI DOMAĆI TREPERI / Dečki iz 30Zone nisu vjerovali da će gostovati u Direktu: 'Jednom su me tako prevarili. Morao sam vas tražiti video poziv'

'Netko me tako zafrkavao par puta za RTL Direkt. Onda sam rekao da moram vidjeti na video poziv da je to to', kazao je Glavaš