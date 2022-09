'ISTINA, PRIJE ME FRUSTRIRALO' / Zlatko Dalić otkrio nam je novi veći cilj Hrvatske što se tiče Lige nacija: 'Biti prvi u grupi je velika stvar'

Bili smo danas na pressici Zlatka Dalića u Zagrebu, uoči okupljanja za rujanske akcije u Ligi nacija i dvije utakmice protiv Danske u četvrtak na Maksimiru i protiv Austrije u nedjelju u Beču. Hrvatska je u sjajnoj situaciji, druga je u grupi i može biti prva u skupini. Hrvatska je došla u situaciju da može biti prva u grupi, to je sad izbornikov prvi cilj. Četiri boda, pogotovo pobjeda u Zagrebu, nosi prvo mjesto. To će biti i priprema za Svjetsko prvenstvo jer priprema, u biti, nema. Skupit će se najbolji hrvatski nogometaši pet, šest dana prije i odmah početi igrati utakmice. Izbornik nema puno nedoumica oko popisa za Katar, ali neke postoje i ovo će mu sad dodatno iskristalizirati sliku. Zato će pokušati u ovih sedam dana maksimalno iskoristiti vrijeme da riješi te nedoumice. Postavili smo izborniku danas na pressici pitanje upravo o Ligi nacija u kojem nam je i naglasio svoj novi trenutni prvi cilj. Je li mu Liga nacija sad draža nego prije i je li s njom više na ti nego na vi? "Jesam, govorio sam kako Liga nacija nije nekako moje natjecanje, samo nekakvi porazi i sve neke teške utakmice smo u Ligi nacija doživjeli i izgubili, to me frustriralo. Smetalo me i to što smo u lipnju igrali 4 utakmice u 10 sana, što je stvarno bilo previše i naporno i jednostavno mi nismo bili kompetentni za natjecanje. Ali evo, sami smo sebi stvorili prigodu za prvo mjesto što je velika stvar. Uvijek smo imali teške protivnike i ja sam na taj način govorio da to nije moje natjecanje koje mi daje sreću, zadovoljstvo i neki uspjeh. Ali evo, uistinu sad imamo jednu lijepu situaciju, lijepu šansu da to sve skupa ispravimo. Dvije godine smo ostali kao u toj Ligi nacija, to je bio jedini cilj, a sad je cilj veći, pokušati biti prvi. Opet ću ponoviti da je bitan plasman koji će na kraju biti u Ligi nacija zbog ždrijeba i zbog pozicije koju ćemo dobiti u ždrijebu za Euro", kazao nam je izbornik Zlatko Dalić. Pogledajte kako je to izgledalo.