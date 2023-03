POSTALI TAOCI POLITIKE / Gabrijel i Pero Veočić u studiju Net.hr-a: Pričali smo s njima o TOP temi hrvatskog sporta

Tata Pero Veočić najbolji je boksački trener za prošlu 2022. godinu u izboru HBS-a. Sin Gabrijel Veočić jedan je od najboljih hrvatskih amaterskih boksača koji posljednjih godina konstantno pomiče svoju kvalitetu boksa nabolje. Oboje su ponosni hrvatski vojnici i ovom zlatnom tandemu samo je nebo granica. No, na njihovom putu od zemlje pa do neba, do zvijezda, nadvio se tamni oblak koji nije došao sam nego ga je netko silom tu stavio. Hrvatski boks, naime, postao je talac Međunarodnog olimpijskog odbora. Zbog dopisa koji je stigao Hrvatskom olimpijskom odboru našim boksačima i boksačicama preporučeno je da se ne natječu na prvenstvima na kojima nastupaju Rusi i Bjelorusi. Oni su uputili javni apel u kojem mole - pustite da se natječemo, to je naš san, želimo na Olimpijske igre. Mi smo amateri, pa od čega ćemo živjeti?! Pogledajte gostovanje Gabrijela i Pere Veočića u studiju Net.hr-a.