ZAHVALNI MINISTRU / Na području Banovine još je 130 kontejnera: Svi će biti uklonjeni do kraja mjeseca

Tek jedna obiteljska kuća u Glini je Izgrađena nakon potresa. Još dvije su pri kraju. Iako bi kuća šesteročlane obitelji u potpunosti trebala biti gotova do kraja rujna, obitelji su sretne, ali i vrlo iscrpljene. Teren je obišao ministar Bačić, a jedan od radnika rekao je da se sve ubrzalo otkad je on Bačić ministar. Što se tiče izvođenja radova višestambenih zgrada, Bačić kaže da je rok 270 dana. Na području Gline gradi se sedam zgrada, a četiri će biti dovršene do kraja rujna. Na području Banovine još je 130 kontejnera. Svi će biti uklonjeni do kraja mjeseca. Na Banovini i u Zagrebu ukupno su 774 gradilišta, a svi stradalnici u potresu, ministar Uvjerava, imat će dostojanstven smještaj. Više doznajte u priči Marine Brcković.