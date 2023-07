EUROPSKI MALDIVI / Svi pričaju o europskim Maldivima: Mi smo provjerili je li Albanija stvarno toliko lijepa i toliko jeftina

Osim o radu nedjeljom svi ovih dana pričaju i o europskim Maldivima: Albaniji. Gdje je more tirkizno i čudesno, ali su zato cijene normalne. Krenulo je s jednim člankom koji kaže da ćete u Albaniji obilan ručak za dvoje, i to uz more platiti 120 kuna. I da ćete tamo cijeli tjedan živjeti za novac koji je drugdje dovoljan za tri dana. Uslijedila je lavina reakcija, a naša reporterka raspitala se jesu li Maldivi iz susjedstva samo dobar marketing